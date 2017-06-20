Россия готовит ответ на новые санкции США

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Москва приступает к разработке ответных мер после очередного расширения Вашингтоном санкционного списка против России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы об этом (шаге США) сожалеем. И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер" — сказал Рябков.

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Министерство финансов США во вторник расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса из-за ситуации в Украине. В список попали чиновники из России, в том числе замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, Донбасса, представители байк-клуба "Ночные волки".