Le Monde: "газовая война" вышла за пределы Европы

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Американский Сенат хочет наложить санкции на компании, подписавшие соглашение с российским "Газпромом" о финансировании проекта "Северный поток", пишет журналист Le Monde Жан-Мишель Беза.

"Газовая война", тайная и незаметная, идет в Центральной и Восточной Европе. Конфликт менее жестокий, чем между россиянами и украинцами в 2009 году: та ударная волна ощущается до сих пор", — продолжает автор статьи.

"Однако три главные действующие лица этого конфликта никак не могут уладить геополитический спор, в который они оказались вовлечены: Россия… стремится расширить свою долю рынка в Старом Свете; экс-советские республики и "братские страны" (Украина, Польша, страны Балтии) постепенно освобождаются от энергетической опеки могущественного соседа; а Евросоюз хочет создать газовый рынок в рамках 27 стран, увеличивая количество источников снабжения, с тем чтобы снизить растущую зависимость от газа из Сибири, но все же держать Москву про запас", – говорится в публикации.

"И тут на сцене неожиданно появился новый игрок: США. Американский Сенат в среду, 14 июня, почти единогласно проголосовал на новые санкции, в частности, против западных компаний, участвующих совместно с "Газпромом" в проектах по строительству газопроводов в Европу, – напоминает журналист. – Под прицелом оказывается "Северный поток-2" – проект по доставке 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Трубопровод будет построен "Газпромом" совместно с пятью партнерами, которые профинансируют половину общей стоимости проекта в 9,5 млрд евро: это французская компания Engie, англо-нидерландская Shell, австрийская компания OMV и немецкие компании Uniper и Wintershall (BASF)".

"Американские сенаторы выдвигают на первый план… угрозу энергетической безопасности Старого Света, – отмечает автор статьи. – Они знают, что американский экспорт сланцевого газа, который они скромно начали в 2017 году, из-за проекта "Северный поток-2" столкнется с суровой конкуренцией со стороны российского газа.

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"США ищут способ "создать благоприятные условия для своего собственного газа, – утверждает Изабель Кошер, генеральный директор Engie. – Но я совершенно не допускаю, что они смогут остановить этот проект".

Американская инициатива тотчас вызвала живые отклики, продолжает Жан-Мишель Беза.

"Энергоснабжение Европы — это дело самой Европы, а не США, - сухо ответили немецкий министр иностранных дела Зигмар Габриэль и австрийский канцлер Кристиан Керн в совместном коммюнике. – Мы не можем допустить угрозу незаконных иностранных санкций против европейских компаний, принимающих участие в развитии энергоснабжения Европы".

"Для Европы сложно полностью противостоять России, которая поставляет ей треть потребляемого ею газа, подчеркивают многие эксперты. Москва останется стратегическим поставщиком ЕС", – пишет автор публикации, напоминая, что в недавнем письме председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру председатель Европейского совета поляк Дональд Туск без обиняков говорит о том, что "Северный поток-2" "сделает Европу более зависимой от российского снабжения".

"Непосредственной жертвой "Северного поток-2" станет Украина, — продолжает Жан-Мишель Беза. — Эта страна, находящаяся в конфликте с Москвой на русскоязычной, восточной части своей территории, больше не делает закупки у "Газпрома" с конца 2015 года. Она диверсифицирует свое энергоснабжение, разрабатывая добычу местного сланцевого газа. Но Украина продолжает осуществлять транзит 40% российского газа, предназначенного для Европы. После ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" эта дорога будет практически перекрыта и Киев лишится платы за транзит в сотни миллионов евро".

Многие соседи Украины, такие как Польша и страны Балтии, также враждебно настроены к "Северному потоку-2", пытаясь обойтись без "Газпрома", говорится в статье. В октябре 2015 года польская газовая компания, сильно модернизировав инфраструктуру, открыла терминал по переработке сжиженного природного газа на Балтике, напоминает автор публикации.

"Мы достигли своей стратегической цели, мы независимы в газовой сфере", — заявила тогдашний премьер-министр Эва Копач.

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В июне новый премьер-министр Польши Беата Шидло приехала поприветствовать приход первого танкера для перевозки сжиженного метана из США — невиданное событие в Северной Европе, отмечает Жан-Мишель Беза.

"Такой экспорт способствует защите энергетической безопасности Европы", — уже тогда подчеркнул Вашингтон.

"Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу – по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. В феврале президент РФ Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно. Еврокомиссия неоднократно выражала обеспокоенность, что газопровод "Северный поток-2", если будет построен, поставит под угрозу транзит российского газа в ЕС через Украину.