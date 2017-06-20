В США отложили голосование по новым санкциям против России

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Руководство Республиканской партии в палате представителей конгресса США отложило голосование по законопроекту о расширении санкций в отношении России.

Как сообщает The Associated Press, законопроект был отправлен на экспертизу в профильный комитет по иностранным делам.

Член комитета демократ Элиот Эйнджел заявил о своей обеспокоенности тем, что задержка с голосованием может дать администрации президента Доналда Трампа смягчить законопроект: "Республиканское руководство должно направить его напрямую в палату, чтобы она смогла проголосовать и отправит его на стол президента".

По его мнению, любой другой вариант замедлит процесс и "даст Белому дому время "разбавить" эту ключевую меру привлечь Кремль к ответственности".

Любые значительные изменения в законопроекте придется заново согласовывать с Сенатом, что может также замедлить принятие поправок.

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступая на слушаниях на Капитолийском холме на этой неделе, предупредил, что предлагаемые новые меры против РФ могут привести к прекращению диалога с Москвой.

Напомним, ранее заместитель помощника госсекретаря по дипломатии в области энергетики Робин Данниган, комментируя осуждения европейскими политиками проекта новых санкций США против РФ, заявила, что США по-прежнему заботятся об энергетической безопасности Европы, поскольку страны ЕС являются партнерами и союзниками Вашингтона.