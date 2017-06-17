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    Россия

    Путин высказался о санкциях сената США против России

    (обновлено: )24230
    Путин отметил, что говорить о публичных ответных действиях России на возможные новые санкции США преждевременно: "Надо еще посмотреть в конечном итоге, во что это выльется".
    Президент России Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции сената США против РФ будут вредны для отношений двух стран.

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    Об этом он сказал в интервью, размещенном на сайте "Вести.ru".

    "Чего бы ни происходило, это, конечно, наверное, надо еще посмотреть в конечном итоге, во что это выльется. Но чего бы ни было и какие бы решения ни были приняты за океаном, это не поставит нас в тупик", — сказал Путин.

    Президент отметил, что "что-то, наверное, нам придется скорректировать, что-то нам придется дополнительно сделать, на что-то нам обратить дополнительное внимание".

    "Но это не приведет к тупику или какому-нибудь коллапсу", — подчеркнул он.

    "Это будет, конечно, осложнять российско-американские отношения. Я считаю, что это вредно", — добавил российский лидер.

    Также Путин отметил, что говорить о публичных ответных действиях России на возможные новые санкции США преждевременно.

    Как ранее заявила представитель американской администрации Сара Сандерс, Белый дом считает, что существующие санкции против России эффективны.

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