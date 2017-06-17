Путин высказался о санкциях сената США против России

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции сената США против РФ будут вредны для отношений двух стран.

Об этом он сказал в интервью, размещенном на сайте "Вести.ru".

"Чего бы ни происходило, это, конечно, наверное, надо еще посмотреть в конечном итоге, во что это выльется. Но чего бы ни было и какие бы решения ни были приняты за океаном, это не поставит нас в тупик", — сказал Путин.

Президент отметил, что "что-то, наверное, нам придется скорректировать, что-то нам придется дополнительно сделать, на что-то нам обратить дополнительное внимание".

"Но это не приведет к тупику или какому-нибудь коллапсу", — подчеркнул он.

"Это будет, конечно, осложнять российско-американские отношения. Я считаю, что это вредно", — добавил российский лидер.

Также Путин отметил, что говорить о публичных ответных действиях России на возможные новые санкции США преждевременно.

Как ранее заявила представитель американской администрации Сара Сандерс, Белый дом считает, что существующие санкции против России эффективны.