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    Политика

    Евросоюз продлил на год санкции против Крыма

    (обновлено: )8404
    В сообщении Совета Евросоюза отмечается, что "ограничительные меры в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией" продлены до 23 июня 2018 года.
    Флаги Евросоюза
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 июн – РИА Новости Украина. Совет ЕС сообщает о продлении на год действия санкций в отношении Крыма. Соответствующее решение приняли в понедельник главы МИД стран-членов ЕС без обсуждения.

    Учения ФСБ РФ прошли на южном берегу Крыма. Видео
    РИА Новости
    Учения ФСБ РФ на южном берегу Крыма

    Ограничительные меры должны были истечь 23 июня 2017 года.

    "Совет 19 июня 2017 года продлил ограничительные меры в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года", — говорится в сообщении Совета.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Санкции ЕС против Крыма были введены впервые в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз запретил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.

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    Помимо крымских санкций, Евросоюз сначала ввел индивидуальные ограничительные меры – заморозку активов и запрет на въезд в ЕС – против российских официальных и юридических лиц и представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а затем — экономические санкции против секторов российской экономики. Индивидуальные санкции действуют до 15 сентября 2017 года, экономические – до конца июля 2017 года.

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