Евросоюз продлил на год санкции против Крыма

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости Украина. Совет ЕС сообщает о продлении на год действия санкций в отношении Крыма. Соответствующее решение приняли в понедельник главы МИД стран-членов ЕС без обсуждения.

Ограничительные меры должны были истечь 23 июня 2017 года.

"Совет 19 июня 2017 года продлил ограничительные меры в ответ на незаконное присоединение Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года", — говорится в сообщении Совета.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Санкции ЕС против Крыма были введены впервые в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз запретил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.

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Помимо крымских санкций, Евросоюз сначала ввел индивидуальные ограничительные меры – заморозку активов и запрет на въезд в ЕС – против российских официальных и юридических лиц и представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а затем — экономические санкции против секторов российской экономики. Индивидуальные санкции действуют до 15 сентября 2017 года, экономические – до конца июля 2017 года.