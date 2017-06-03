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    Учения ФСБ РФ на южном берегу Крыма

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    Украина - США - РФ: крымский вопрос (131)

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    Тактико-специальные учения ФСБ России прошли на южном берегу Крыма в одном из санаторно-курортных комплексов Ялты, сообщает пресс-центр крымского управления силового ведомства.
    РИА Новости

    Учения длились два дня: 1 и 2 июня. На них отработали алгоритмы взаимодействия специальных и военно-медицинских подразделений органов безопасности в чрезвычайных ситуациях.

    "В ходе учений отработаны вопросы организации охраны и обороны объектов санаторно-курортного комплекса, взаимодействия с организациями различной ведомственной принадлежности", — говорится в сообщении.

    В рамках учений спецназ продемонстрировал десантирование группы боевых пловцов на воду, а также возможности сил и средств боевого подразделения.

    Завершающим этапом учений стал штурм захваченного условными террористами здания, отработка навыка оказания медицинской помощи в ходе боевой операции медицинскими силами и средствами Центра специального назначения ФСБ России.

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    Учения прошли с участием руководства ФСБ России, крымского управления ФСБ, Министерства обороны РФ, представителей военно-медицинских организаций и подразделений ФСБ России, а также органов исполнительной власти региона.

    По итогам были выработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности объектов санаторно-курортной комплекса, а также проверена готовность сил и средств, привлекаемых для пресечения возможных террористических актов, минимизации и ликвидации их последствий.

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