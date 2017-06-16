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    Россия видит в новых санкциях США лобби энергетиков

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (372)

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    Торговый представитель РФ в США Александр Стадник заявил РИА Новости, что неприкрытое лобби можно объяснить стремлением США возместить рост бюджетных расходов и стоимости обслуживания госдолга в условиях роста ставки Федеральной резервной системы.
    Флаг России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июн – РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Новые санкции в отношении РФ, предложенные сенатом, выглядят как неприкрытое лобби энергетических компаний США, стремящихся вытеснить российские газ и нефть с мировых рынков, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в США Александр Стадник.

    "Что касается энергетических сюжетов законопроекта, то они выглядят не только как политическое давление, но и как использование санкций для недобросовестной конкуренции", — считает Стадник. По его словам, "добыча газа в США выходит на такой уровень рентабельности производства, когда необходимы новые ниши на международном рынке для сбыта этой продукции".

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    "Соответственно, создавая санкциями затруднения для развития российским, иранским, катарским и другим энергетическим компаниям, они тем самым формируют условия для более масштабного выхода американских компаний на мировые рынки СПГ. Это становится таким неприкрытым продвижением своей нефтегазовой отрасли с использованием нерыночных инструментов и запрещенных приемов", — заметил собеседник агентства.

    Вероятно, такое неприкрытое лобби можно объяснить стремлением США возместить рост бюджетных расходов и стоимости обслуживания госдолга в условиях роста ставки Федеральной резервной системы, добавил Стадник.

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    Сенат США в четверг одобрил законопроект по расширению санкций против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Законопроект также предполагает возможность применения санкций против лиц, намеренных вложить средства в строительство российских экспортных трубопроводов рыночной стоимостью более 5 миллионов долларов за год, или 1 миллиона долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

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