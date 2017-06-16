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    Белый дом: существующие санкции против РФ эффективны

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (370)

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    Сенат конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Белый дом считает, что существующие санкции против России эффективны, заявила представитель американской администрации Сара Сандерс.

    Она также отметила, что администрация в настоящее время рассматривает новые санкции против РФ, которые накануне одобрил сенат. "Сейчас мы все еще рассматриваем поправку по новым российским санкциям", — сообщила Сандерс.

    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Москве прошла пресс-конференция Путина

    В четверг сенат конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана.

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    Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

    Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

    При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.

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    Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что очередные устремления США по введению ограничительных мер в отношении России могут обернуться новым санкционным пике. 

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