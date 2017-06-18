Путин о новых санкциях США против России: это не приведет к коллапсу

Об этом в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилёву заявил президент России Владимир Путин, передает RT.

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"Надо посмотреть, как всё это будет происходить, поэтому сейчас публично говорить о наших ответных действиях преждевременно. Важно только отметить: что бы ни происходило, надо ещё посмотреть, во что в конечном итоге это выльется", — сказал Путин.

Вместе с тем он подчеркнул, что серьёзного ущерба России планируемые ужесточения не нанесут. Однако, как отметил глава государства, ограничения и дальше будут осложнять отношения Москвы и Вашингтона.

"Какие бы решения ни были приняты за океаном, это не поставит нас в тупик. Что-то, наверное, нам придётся скорректировать, что-то дополнительно сделать, на что-то обратить дополнительное внимание, но это не приведёт к тупику или к какому-нибудь коллапсу. Но это будет, конечно, осложнять российско-американские отношения. Я считаю, что это вредно", — добавил президент.