Госдеп о санкциях против РФ: США заботятся об энергонезависимости ЕС

КИЕВ, 20 июн – РИА Новости Украина. США по-прежнему заботятся об энергетической безопасности Европы, поскольку страны ЕС являются партнерами и союзниками Вашингтона, заявила заместитель помощника госсекретаря по дипломатии в области энергетики Робин Данниган, комментируя осуждения европейскими политиками проекта новых санкций США против РФ.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн осудили проект новых санкций США, в котором, как они отметили, речь идет "о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа на европейском рынке". Габриэль и Керн убеждены, что политические санкционные инструменты не должны быть связаны с экономическими интересами.

"Без лишних рассуждений — мы заботимся об энергетической независимости Европы, потому что они наши партнеры и союзники", — сказала Данниган.

"Мы слышали много комментариев о том, что санкции вводятся (против российских энергетических компаний) только для того, чтобы поддержать экспорт СПГ из США. Это интересно, потому что мы поддерживаем энергетическую независимость Европы столь же долго, сколько я работаю в госдепе – с начала 1990 годов… Мы поддерживали газовую независимость Европы в течение десятилетий, потому что мы заботимся о безопасности наших партнеров и союзников. И мы не планировали быть крупнейшими поставщиками газа в Европу, и многие аналитики говорили, мы никогда не сможем ими стать", — добавила она.

Данниган подчеркнула, что США не диктуют своим компаниям, "кому продавать и где бурить скважины".

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Сенат США в прошлый четверг одобрил законопроект по расширению санкций против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Законопроект также предполагает возможность применения санкций против лиц, намеренных вложить средства в строительство российских экспортных трубопроводов рыночной стоимостью более 5 миллионов долларов за год, или 1 миллиона долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.