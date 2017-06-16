Расширение санкций против РФ: ни власть, ни бизнес не испугались

РИА Новости Украина – Прайм

Законопроект, позволяющий США расширить санкции против РФ, не вызвал паники ни у российской власти, ни среди граждан и предпринимателей, которые больше озабочены возможными последствиями отмены введенных ограничений, поскольку в этом случае России придется свернуть значительную часть прямой поддержки отечественных производителей, пишут РИА Новости.

В ходе "прямой линии" президента РФ в четверг представитель агропромышленного комплекса спросил, будет ли Россия продлевать ответные ограничительные меры и что произойдет, когда западные санкции "не дай бог, закончатся". Владимир Путин пообещал, что государство продолжит поддерживать сельхозпроизводителей, но косвенно и не нарушая норм ВТО. Он посоветовал российским сельхозпроизводителям сделать все возможное сейчас, чтобы быть конкурентоспособными в перспективе.

"Мы вам сегодня помогаем изо всех сил, чтобы вы направили эти обороты, стали бы конкурентоспособными. И если качество и производительность труда будут не ниже, чем у ваших конкурентов, то вы всегда будете иметь преимущество на собственном рынке, у вас логистика намного дешевле", – подчеркнул Путин.

Антироссийские санкции США привели, по оценкам Госдепа, к падению ВВП России на 1%, при этом эффект от санкций обоюдоострый: по оценкам ООН, РФ потеряла от них 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, – 100 миллиардов долларов, заявил Путин.

"Что с этими санкциями произошло и как они на нас отразились? Отразились или нет? Да, отразились. Кардинально или нет? Не думаю. На нас больше отразилась мировая конъюнктура и снижение цен на традиционные наши товары: на нефть, на газ, на металлургическую промышленность, на химию и так далее", — сказал Путин.

По словам главы государства, положительным моментом санкций стало то, что в стране вынуждены были "включить мозги".

На голом месте

Комментируя планы США расширить ограничительные меры против РФ, Путин отметил, что Россия всегда жила под санкциями: западные страны вводили их, когда чувствовали конкуренцию.

"Вот сейчас мы знаем, что в сенате США опять возник законопроект по поводу ужесточения этих санкций. Кстати говоря, почему? Ведь ничего не происходит экстраординарного. В связи с чем на голом месте стали говорить об этих санкциях?" – сказал Путин, назвав это свидетельством "продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах".

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Сенат США в среду подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. Эта поправка включена в санкционный законопроект против Ирана. Предложенные санкции против России предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора – до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава минфина США должен представить в конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.

Путин отметил, что если бы не было, например, ситуации с Крымом, то американские законодатели "придумали бы что-нибудь еще для сдерживания России".

"Так всегда это (антироссийские санкции —Ред.) и подавалось политиками — для сдерживания России", — сказал он.

Рисков нет

Расширение антироссийских санкций, одобренное Сенатом США, не несет системных рисков для экономики России, уверены российские эксперты.

"Наше текущее понимание — что больших и драматических последствий для экономики не будет. Требуется, конечно, более детальный анализ всех, кто потенциально попадает под эти санкции, но на текущий момент системных рисков от этих санкций мы не видим, больших негативных эффектов тоже", — сказал РИА Новости главный аналитик ING Дмитрий Полевой.

По его словам, уменьшение сроков кредитования может сказаться на госкомпаниях в соответствующих секторах.

"Для частных компаний, мы думаем, что все-таки доступ к финансированию сохранится. Кроме того, я думаю, что компании, крупные заемщики, которые имеют значительный объем долговых обязательств, смогли накопить достаточный запас валютной ликвидности, некоторую подушку безопасности, чтобы комфортно себя чувствовать на протяжении одного-двух лет", — отметил Полевой.

Он не исключил краткосрочной реакции рынков.

"Но, учитывая, что страна два года живёт в условиях санкций, то здесь уже произошла адаптация с и точки зрения привычки, и поиска и отработки некоторых механизмов того, как можно работать с укороченным фондированием в части госбанков и госкомпаний", — сказал Полевой.

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Не видят никаких рисков для экономики РФ, кроме негативных настроений, и эксперты "Атона".

"Наиболее болезненное" расширение санкций (по суверенному долгу) также остается очень отдаленным риском, учитывая размытую формулировку по данному вопросу в предложенном законопроекте", — отмечают эксперты.