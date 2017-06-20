Опубликовано решение Евросоюза по санкциям против Крыма

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В официальном журнале Евросоюза было опубликовано решение Совета ЕС о продлении на год действия санкций в отношении России из-за Крыма.

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"Данное решение вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза", — сообщается в документе.

Напомним, в понедельник, 19 июня, главы МИД стран-членов Евросоюза без обсуждения продлили на год действие санкций против Крыма до 23 июня 2018 года.

Санкции ЕС против Крыма были введены впервые в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз запретил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.