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    Опубликовано решение Евросоюза по санкциям против Крыма

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    Решение о продлении Евросоюзом санкций против Крыма вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза.
    Флаги Евросоюза
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В официальном журнале Евросоюза было опубликовано решение Совета ЕС о продлении на год действия санкций в отношении России из-за Крыма.

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    "Данное решение вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Европейского союза", — сообщается в документе.

    Напомним, в понедельник, 19 июня, главы МИД стран-членов Евросоюза без обсуждения продлили на год действие санкций против Крыма до 23 июня 2018 года.

    Санкции ЕС против Крыма были введены впервые в июне 2014 года. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз запретил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.

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