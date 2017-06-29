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    Корнейчук: Европа мечтает снять санкции с РФ и посылает сигналы

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (390)

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    Санкции против РФ продлены на полгода, а не на год, как требовал ряд членов ЕС, и это принципиальная позиция Меркель и Макрона, а также очередной сигнал Путину, что Европа только и мечтает снять санкции, от которых сама и страдает, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    В среду Совет ЕС по письменной процедуре, не предполагающей проведения заседаний, принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Таким образом Совет закрепил политическое решение, принятое лидерами стран-членов Евросоюза на саммите 22 июня.  

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    Решение Евросоюза о продлении до 31 января 2018 года экономических санкций против России опубликовано в Официальном журнале организации и вступило в силу.

    "Пару коротких мыслей по данному поводу. Во-первых, ключевым является продление санкции на полгода, а не на год, как требовал ряд членов ЕС. Полгода — это принципиальная позиция Меркель и Макрона. Полгода — это очередной сигнал Путину, что Европа только и мечтает снять санкции, от которых сама и страдает. Но нужен прогресс по "Минску", чтобы получить формальную лазейку пояснить обществу снятие санкций", - написал политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook

    Во-вторых, политтехнолог отмечает, что санкции по-прежнему не затрагивают ключевые статьи российского экспорта (газ, нефть): мало того, Германия и Франция только увеличивают объемы закупок газа.

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    "А еще стоит обратить внимание на истерику, которая поднялась в Австрии и Германии после принятия Сенатом США закона о возможности ввести санкции против инвесторов "Северного потока-2". Поэтому ясно, что ЕС дальше нынешних санкций не пойдет. Хотя ряд членов ЕС вроде Польши и Прибалтики пытаются поднимать тему об их ужесточении. И вообще санкции ЕС против Кремля напоминают старый анекдот "Я так боялась, как вы хотели"…", — подытожил Корнейчук.

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