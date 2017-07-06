Арабские страны подтвердили требования к Катару, но новых санкций не будет

Надим Зуауи, для РИА Новости Украина — Каир

Совещание глав МИД Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна по кризису вокруг Катара прошло в среду в Каире.

"Позиция четырех государств основывается на необходимости соблюдения международных договоренностей, конвенций и резолюций, принципов, закрепленных в уставах ООН, Организации исламского сотрудничества, Лиги арабских государств, соглашений о борьбе с международным терроризмом", — говорится в итоговом заявлении.

Арабская четверка призвала Катар бороться с терроризмом во всех его проявлениях, пресекать финансирование террористов и предоставление им убежища. Кроме того, от Дохи требуют "прекратить подстрекательство к насилию", воздержаться от вмешательства во внутренние дела и поддержки незаконных формирований.

Читайте также: На границе ОАЕ и Катара люди ходят хмуро

Глава Саудовского МИД Адиль аль-Джубейр заявил, что квартет продолжит политический и экономический бойкот Катара, но любые дополнительные меры в отношении Дохи будут предприняты только после новых консультаций.

"Этот бойкот продолжится, пока Катар не исправит свою политику. Что касается следующих мер, то консультации продолжаются, у нас есть суверенное право для того, чтобы предпринять любые меры, которые соответствуют международному праву, мы рассмотрим эти действия, проконсультируемся, и предпримем меры в подходящее время", — сказал аль-Джубейр.

Примечательно, что, вопреки ожиданиям ряда СМИ, не было объявлено о намерении приостановить членство Катара в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива или в Лиге арабских государств.

Во время заседания арабских министров поступила информация о телефонных переговорах президентов Египта и США Абдель Фаттаха ас-Сиси и Дональда Трампа, в ходе которых обсуждался кризис вокруг Катара. В Белом доме по итогам разговора сообщили, что американский лидер призвал все стороны к конструктивному диалогу по решению конфликта.

Следующий раунд переговоров по этому вопросу пройдет в столице Бахрейна Манаме, дата пока не определена.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.