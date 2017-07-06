США без одобрения санкций пойдут "своим путем" в решении проблемы КНДР

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. США пойдут "собственным путем" в отношении Северной Кореи, если новые санкции не будут одобрены в СБ ООН, заявила постпред страны при ООН Никки Хейли.

Обращаясь к представителю РФ, Хейли заявила, что учитывая очередную демонстрацию силы КНДР необходимо "занять твердую позицию и проголосовать вместе с международным сообществом за ужесточение санкций в отношении Северной Кореи".

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"Если вы решите поступить иначе, мы пойдем собственным путем", — сказала Хейли на заседании СБ ООН в среду, 5 июля.

Она также посоветовала "друзьям" КНДР наложить вето на новую резолюцию, которая в ближайшее время появится в СБ ООН.

В ответном слове зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков подчеркнул, что "санкции не могут быть панацеей".

Напомним, 4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра.

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Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.

Позднее США созвали заседание СБ ООН для обсуждения ситуации в КНДР.