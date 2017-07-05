Главные мировые темы: КНДР играет на нервах США, в госдепе почти бунты

РИА Новости Украина

Пуск межконтинентальной ракеты КНДР

Многие мировые СМИ, в числе которых газеты New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Times, Guardian, продолжают освещать тему ракетных испытаний КНДР. Во вторник США подтвердили, что КНДР успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

"Успешный пуск КНДР первой баллистической ракеты, способной достичь континентальной части США, обострил дипломатическое противостояние и угрожает сместить существующий десятилетиями стратегический баланс в тихоокеанском регионе", пишет газета Wall Street Journal. Газета Guardian сообщает, что в ответ на действия КНДР военные США и Южной Кореи провели учебные ракетные испытания, тем самым "продемонстрировав свою силу".

Как пишет New York Times, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что испытание ракеты стал важной вехой в его усилиях по созданию ядерного оружия, способного ударить по США. Как отмечает издание со ссылкой на северокорейские СМИ, в среду утром он заявил, что ракетные испытания являются "подарком" для администрации Трампа на день независимости. "Мы должны отправлять им подарки время от времени, чтобы они не скучали", — приводит издание слова Ким Чен Ына. "Пуск ракеты, которая, по словам экспертов, способна достичь Аляски, был прямым вызовом в связи с заявлением Трампа в январе о том, что такое испытание не произойдет", пишет Telegraph. Газета Washington Post отмечает, что "последние испытания КНДР представляют собой прямой вызов Трампу, чьи жесткие высказывания пока не привели к каким-либо изменениям в поведении Пхеньяна".

Встреча Трампа и Путина

Во вторник представитель Белого дома подтвердил, что президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин проведут "нормальную двустороннюю встречу" 7 июля в Гамбурге. Трампу предстоит встретиться еще с рядом лидеров, однако, как отмечает газета Wall Street Journal, "ни одна из них, скорее всего, не привлечет столько внимания, как встреча с Путиным".

Как пишет газета Guardian, предстоящая встреча "станет первой официальной двусторонней встречей между лидерами США и РФ с сентября 2015 года". "На ожидаемой встрече Трамп впервые будет лицом к лицу с российским лидером после выборов", - пишет газета Hill. Газета Los Angeles Times отмечает, что встреча двух лидеров "станет основной проверкой обещания Трампа наладить отношения". "Законодатели обеих партий хотят, чтобы Трамп воспользовался случаем и попросил Путина не вмешиваться в будущие выборы США", — пишет газета. По данным издания, Белый дом не раскрывает тем предстоящей беседы.

Сотрудники госдепа США недовольны руководством

Тысячи сотрудников госдепартамента США и Агентства США по международному развитию обеспокоены будущим своих ведомств и отсутствием поддержки со стороны администрации президента США Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на попавший в распоряжение издания доклад консалтинговой фирмы.

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Как пишет издание, доклад должен быть распространен среди сотрудников в среду. Отмечается, что он был составлен для госсекретаря США, который пытается реорганизовать учреждение на фоне резкого сокращения бюджета. Большая часть порядка 35 тысяч опрошенных сотрудников госдепа и Агентства США по международному развитию выразили недовольство работой ведомств, а также беспокойство по поводу администрации Трампа и руководства Тиллерсона. "Люди задаются вопросом, понимают ли эти две группы роль, которую госдеп играет для продвижения интересов США в мире", - говорится в докладе. Сообщается, что за 110-страничный доклад госдеп заплатил консалтинговой фирме Insigniam около 1,1 миллиона долларов. Всего в исследовании приняли участие 35 386 сотрудников двух ведомств, которым было предложено "напрямую" обратиться к Тиллерсону. Некоторые из них были "очень приветливыми", в то же время другие были "грубыми и вульгарными".

Юнкер раскритиковал "смехотворный" Европарламент

Многие СМИ (Politico, Telegraph, Daily Mail, Guardian, Times и другие) пишут о том, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пленарном заседании Европарламента раскритиковал ЕП, большинство депутатов которого не пришли на выступление бывшего председателя ЕС — премьер-министра Мальты Джозефа Муската.

"Факт того, что на этих дебатах присутствуют 30 депутатов, показывает несерьезность парламента. Если бы на месте Муската была (канцлер ФРГ Ангела) Меркель или (президент Франции Эммануэль) Макрон, у нас бы был полный зал. Парламент совершенно смехотворен", — приводят СМИ слова Юнкера.

Всего в ЕП заседает 751 депутат. В ответ председательствующий на заседании глава ЕП Антонио Таяни попросил Юнкера уважать участников заседания. На этом инцидент не завершился. Юнкер ответил Таяни, что "контролировать комиссию могут лишь несколько участников пленарного заседания". "Вы смехотворны", — повторил Юнкер, чем вызвал очередной протест Таяни, попросившего его использовать другие слова. Наконец, Юнкер пообещал больше никогда не приходить на заседания в таких условиях и заявил, что Европарламент должен с уважением относиться к председательству небольших стран.