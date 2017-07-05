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    Пентагон: США готовы защищать себя и союзников от растущей угрозы КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (434)

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    Представитель оборонного ведомства США Дана Уайт подчеркнула, что для защиты себя и своих союзников Соединенные Штаты будут "использовать весь спектр имеющихся возможностей".
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Пентагон осудил Северную Корею за испытание межконтинентальной баллистической ракеты и заявил о готовности защищать США и союзников от растущей угрозы со стороны Пхеньяна, сообщает агентство Рейтер.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
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    "Мы по-прежнему готовы защищать себя и своих союзников, и использовать весь спектр имеющихся у нас возможностей против растущей угрозы со стороны Северной Кореи", — приводит агентство заявление представителя Пентагона Даны Уайт.

    Смотрите также: Ракетные стрельбы США и Южной Кореи в ответ на действия КНДР

    "Наша приверженность защите союзников – Южной Кореи и Японии — перед лицом этих угроз остается неизменной", — сообщила Уайт.

    Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра.

    Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.

    Позднее стало известно, что США созывают заседание СБ ООН для обсуждения ситуации в КНДР.

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