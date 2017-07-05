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    КНДР заявила об испытании МБР, способной доставлять ядерную боеголовку

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (432)

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    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не будет вести переговоры с США до тех пор, "пока Вашингтон не прекратит враждебную политику в отношении КНДР".
    Флаги КНДР
    AFP PHOTO / Ed Jones

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. КНДР заявила, что провела испытание недавно разработанной межконтинентальной баллистической ракеты, которая способна доставить крупную ядерную боеголовку, передает агентство Рейтер.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
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    Как сообщает агентство, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешное испытание ракеты дополнило возможности страны касательно стратегического вооружения, которые включают в себя атомные и водородные бомбы, а также межконтинентальные ракеты.

    Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не будет вести переговоры с США до тех пор, "пока Вашингтон не прекратит враждебную политику в отношении КНДР".

    Как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на ЦТАК, лидер КНДР заявил, что страна нацелена на разработку межконтинентальной баллистической ракеты, способной "ударить по США в 2017 году".

    Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра.

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    Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.

    Позднее стало известно, что США созывают заседание СБ ООН для обсуждения ситуации в КНДР.

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