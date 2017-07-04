Трамп предупредил Си Цзиньпина, что США готовы сами "давить" на КНДР - СМИ

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом КНР Си Цзиньпином предупредил китайского лидера, что Америка готова самостоятельно оказывать давление на КНДР, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации Трампа.

По данным источников газеты, такое предупреждение было высказано Трампом в ходе "дружественной, но прямолинейной" беседы, которая состоялась в понедельник по инициативе американской стороны.

По мнению источников издания, жесткость позиции США может способствовать переосмыслению Си Цзиньпином его сдержанной позиции по КНДР. Однако, как сообщили источники, Трамп "не испытывает иллюзий о том, что Китай радикально изменит свой подход к своему соседу-отшельнику". Источники добавили, что подход Китая к корейской проблеме обусловлен скорее опасениями "хаотичного восстания", а не ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

Как сообщается, в ходе предстоящего саммита G20 в Гамбурге Трамп встретится как с китайским президентом, так и с лидерами Японии и Южной Кореи.

Во вторник в 09.39 (03.39 по Киеву) КНДР провела пуск баллистической ракеты со стороны западного побережья в сторону Японского моря. Полет продолжался 40 минут, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии. Сведений об ущербе, причиненном японским воздушным или морским судам, пока нет.

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Ранее Трамп заявлял, что действия КНДР требуют решительного ответа, и с терпением США в отношении Пхеньяна покончено.