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    Трамп предупредил Си Цзиньпина, что США готовы сами "давить" на КНДР - СМИ

    Тема:

    Запуск баллистической ракеты КНДР (53)

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    По данным источников американской газеты, предупреждение было высказано Трампом в ходе "дружественной, но прямолинейной" беседы с президентом КНР Си Цзиньпином, которая состоялась в понедельник по инициативе американской стороны.
    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом КНР Си Цзиньпином предупредил китайского лидера, что Америка готова самостоятельно оказывать давление на КНДР, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации Трампа.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По данным источников газеты, такое предупреждение было высказано Трампом в ходе "дружественной, но прямолинейной" беседы, которая состоялась в понедельник по инициативе американской стороны.

    По мнению источников издания, жесткость позиции США может способствовать переосмыслению Си Цзиньпином его сдержанной позиции по КНДР. Однако, как сообщили источники, Трамп "не испытывает иллюзий о том, что Китай радикально изменит свой подход к своему соседу-отшельнику". Источники добавили, что подход Китая к корейской проблеме обусловлен скорее опасениями "хаотичного восстания", а не ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

    Как сообщается, в ходе предстоящего саммита G20 в Гамбурге Трамп встретится как с китайским президентом, так и с лидерами Японии и Южной Кореи.

    Во вторник в 09.39 (03.39 по Киеву) КНДР провела пуск баллистической ракеты со стороны западного побережья в сторону Японского моря. Полет продолжался 40 минут, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии. Сведений об ущербе, причиненном японским воздушным или морским судам, пока нет.

    Смотрите также: Запуск баллистической ракеты нового типа в КНДР и счастливый Ким Чен Ын

    Ранее Трамп заявлял, что действия КНДР требуют решительного ответа, и с терпением США в отношении Пхеньяна покончено.

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