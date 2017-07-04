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    США требуют проведения закрытой встречи Совбеза ООН из-за КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (431)

    (обновлено: )9
    Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". По данным СМИ, совещание СБ ООН может быть назначено на среду.
    Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. США запросили проведение закрытого совещания Совбеза ООН в связи с очередным ракетным пуском КНДР, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского представителя.

    Противоракетная система THAAD
    wikipedia
    В шаге от большой войны. Тугой узел: США - КНДР - Китай - Южная Корея

    Как сообщил представитель США, встреча, вероятно, будет назначена на среду.

    Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра.

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    Между тем, как сообщило позднее Министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод огласил и Пентагон.

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