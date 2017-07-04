США требуют проведения закрытой встречи Совбеза ООН из-за КНДР

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. США запросили проведение закрытого совещания Совбеза ООН в связи с очередным ракетным пуском КНДР, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского представителя.

Как сообщил представитель США, встреча, вероятно, будет назначена на среду.

Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра.

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Между тем, как сообщило позднее Министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод огласил и Пентагон.