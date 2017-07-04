Абэ попросит Путина занять "более конструктивную" позицию по КНДР

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен на полях G20 в Германии просить президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина занять "более конструктивную" позицию в отношении КНДР в связи с ракетными пусками.

"КНДР опять провела очередной пуск ракеты. КНДР игнорирует предупреждения мирового сообщества и продолжает провокационные действия. Завтра я вылетаю в Гамбург на саммит стран "двадцатки", и там мы проведем трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Также, пользуясь тем, что в форуме примут участие многие страны, я намерен обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину и президенту России Владимиру Путину с тем, чтобы Китай и Россия заняли более конструктивную позицию в отношении КНДР", — сказал Абэ.

Во вторник в 09.39 (03.39 по Киеву) КНДР провела пуск баллистической ракеты со стороны западного побережья в сторону Японского моря. Полет продолжался 40 минут, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии. Сведений об ущербе, причиненном японским воздушным или морским судам, пока нет.

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Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил, что Москва разработала дорожную карту решения проблемы КНДР и готова обсуждать ее с партнерами.

В то де время президент США Дональд Трамп уже заявлял, что действия КНДР требуют решительного ответа, и с терпением США в отношении Пхеньяна покончено.