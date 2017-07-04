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    США: КНДР впервые успешно испытала баллистическую ракету

    (обновлено: )11530
    Тихоокеанское командование США утверждает, что ни одна северокорейская ракета прежде не преодолевала такое расстояние, отмечая, что это уже представляет угрозу для Аляски.
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. КНДР успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
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    Телеканал отмечает, что это стало первым успешным запуском ракеты подобного типа со стороны КНДР.

    При этом Fox News ссылается на оценку Тихоокеанского командования США, которое утверждает, что ни одна северокорейская ракета прежде не преодолевала такое расстояние, отмечая, что это уже представляет угрозу для Аляски.

    Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты якобы составила 2802 километра, дальность — 933 километра.

    Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод огласил и Пентагон.

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