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    КНДР заявила, что может нанести ракетный удар по любой точке мира

    Тема:

    Запуск баллистической ракеты КНДР (54)

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    Северная Корея во вторник объявила об успешном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Согласно заявлению, испытание было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына.
    Мужчина в Токио (Япония) смотрит на уличный монитор, показывающий новости о Северной Корее, которая провела испытания баллистической ракеты
    REUTERS REUTERS/Toru Hanai

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. КНДР с помощью межконтинентальных баллистических ракет может нанести удар по любой точке планеты и надежно охранять мир в регионе и во всем мире, говорится в опубликованном во вторник официальном заявлении из Пхеньяна.

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    Северная Корея во вторник объявила об успешном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Согласно заявлению, испытание было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра.

    "КНДР, как сильная ядерная держава, обладающая вместе с ядерным оружием и самыми мощными межконтинентальными баллистическими ракетами, способными нанести удар по любой точке мира, искоренит американскую угрозу ядерной войны и будет надежно защищать мир и безопасность на Корейском полуострове, в регионе и во всем мире", — говорится в заявлении.

    Во вторник в 09.39 (03.39 по Киеву) КНДР провела пуск баллистической ракеты со стороны западного побережья в сторону Японского моря. Полет продолжался 40 минут, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии. Сведений об ущербе, причиненном японским воздушным или морским судам, пока нет.

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    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что действия КНДР требуют решительного ответа, и с терпением США в отношении Пхеньяна покончено.

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