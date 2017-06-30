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    В мире

    Лопнуло терпение. Действия КНДР требуют решительного ответа - Трамп

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (424)

    (обновлено: )155
    Заявление американского лидера прозвучало на встрече с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. По его мнению, эра стратегического терпения в отношении северокорейского режима потерпела неудачу.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    ROBYN BECK / AFP

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что действия КНДР требуют решительного ответа, и с терпением США в отношении Пхеньяна покончено.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria
    Нужна жесткость. Трамп и украинский националистический антисемитизм

    "Ядерная и ракетная программы этого режима требуют решительного ответа", — заявил американский лидер на встрече с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

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    "Эра стратегического терпения в отношении северокорейского режима потерпела неудачу… С этим терпением покончено", — сказал Трамп.

    В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.

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