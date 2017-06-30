Лопнуло терпение. Действия КНДР требуют решительного ответа - Трамп

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КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что действия КНДР требуют решительного ответа, и с терпением США в отношении Пхеньяна покончено.

"Ядерная и ракетная программы этого режима требуют решительного ответа", — заявил американский лидер на встрече с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

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"Эра стратегического терпения в отношении северокорейского режима потерпела неудачу… С этим терпением покончено", — сказал Трамп.

В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.