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    Фотоленты

    Запуск баллистической ракеты нового типа в КНДР и счастливый Ким Чен Ын

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (385)

    (обновлено: )10001
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Флаг КНДР
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA

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    КНДР сообщила, пуск баллистической ракеты средней дальности типа "земля-земля" прошел успешно, передает в ночь на понедельник агентство Ренхап.

    КНДР испытала баллистическую ракету нового типа
    Канал euronews на Youtube
    Испытания КНДР баллистической ракеты нового типа

    Читайте также: Пока в Совбезе ООН спорили о влиянии на КНДР, Пхеньян запустил новую ракету

    Пхеньян сообщил, что провел испытание ракеты под названием Hwasong-12 в воскресенье, сообщает агентство со ссылкой на государственный телеканал КНДР. Пхеньян также сообщил, что ракета достигла "высоты 2,111.5 километров" и пролетела 787 километров — это может быть новый тип ракеты, разработкой которого занимаются в Северной Корее, отмечает агентство.

    На опубликованных фотографиях видно, как лидер КНДР Ким Чен Ын лично инспектирует ракету.

    В ночь на воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхенан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии.

    Высота полета, по данным японского правительства, составила более двух тысяч километров.

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