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    Трамп настаивает на быстром решении проблемы КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (423)

    (обновлено: )19
    Выступая в Белом доме после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Дональд Трамп заявил что "режим КНДР создает огромные проблемы".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Проблема Северной Кореи должна быть решена быстро, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

    "Режим КНДР создает огромные проблемы. И это то, что должно быть решено, и, возможно, решено быстро", — сказал Трамп, выступая в Белом доме после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Противоракетная система THAAD
    wikipedia
    В шаге от большой войны. Тугой узел: США - КНДР - Китай - Южная Корея

    Он поблагодарил Индию за то, что она "присоединилась к США и ввела санкции в отношении КНДР".

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    В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.

    На прошлой неделе Дональд Трамп уведомил конгресс США о продлении санкций в отношении КНДР. В частности, в очередной раз продлевается действие исполнительного указа президента от 2008 года, где речь идет о производстве оружейного ядерного топлива.

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