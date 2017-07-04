Ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне Японии

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Ракета, выпущенная Северной Кореей из провинции Пхёнан-Пукто во вторник утром, упала в особой экономической зоне Японии, об этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

"Во вторник в 09.39 (03.39 по Киеву) КНДР провела пуск баллистической ракеты. Полет продолжался 40 минут, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в Японском море. К этому часу сведений об ущербе, причиненном японским воздушным и морским судам, нет", — сказал Суга.

Служба безопасности на море призвала соблюдать осторожность и информировать местные подразделения в случае обнаружения на поверхности воды крупных предметов, которые могут быть обломками ракеты.

До этого КНДР проводила пуск баллистической ракеты из этого района 14 мая. Тогда высота полета ракеты "Хвансон-12" составила 2111 километров, дальность полета 787 километров. Высота в 2000 километров была достигнута впервые.

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На следующий день Северная Корея подтвердила предположения японских и южнокорейских военных о том, что ракета летела по навесной траектории — когда изначально пуск проводится почти вертикально. Таким образом удается сократить расстояние от места пуска до точки падения, так как, по расчетам военных, если бы выпущенная 14 мая ракета летала по обычной траектории, она пролетела бы около 4000 километров и могла бы достигнуть Гуама или Гавайских островов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что действия КНДР требуют решительного ответа, и с терпением США в отношении Пхеньяна покончено.