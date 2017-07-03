КНДР заявила, что ее ракеты могут нанести удар по любой точке земного шара

KCNA/via Reuters

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Северная Корея отметила в понедельник день стратегических войск Корейской народной армии (КНА) предупреждением о том, что ее ракеты могут нанести удар по любой точке земного шара.

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Центральная партийная газета страны "Нодон синмун" поместила по этому поводу на четвертой полосе статью, сопровождаемую цветными фотографиями северокорейских ракет с парадов Пхеньяне.

"Стратегические войска КНА способны когда угодно нанести удар по любой точке земного шара", — утверждает газета. По ее словам, из ста пусков сто будут успешными, поскольку благодаря скоростным мобильным пусковым установкам эти ракеты невозможно засечь.

Печатный орган ЦК Трудовой партии Кореи напоминает в этой связи об успешных испытаниях, в частности, новейших баллистических ракет повышенной средней дальности "Хвасон-12" и среднего радиуса действия "Пуккыксон-2", а также крылатых ракет класса "земля-корабль".

Вместе с тем в газете на этот раз нет прямых угроз нанести удары по военным базам США, как это было в прошлом.

Северная Корея занимается усиленной разработкой ядерных и ракетных вооружений, несмотря на санкции СБ ООН, ссылаясь на военную угрозу со стороны Соединенных Штатов. Поскольку военная активность Пхеньяна вызывает в мире тревогу за режим нераспространения ядерного оружия, международное сообщество добивается от КНДР прекращения программ ядерных и ракетных вооружений.