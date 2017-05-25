Китай призвал США, Японию и Южную Корею "перезагрузить" отношения с КНДР

РИА Новости Украина

Китай считает диалог с КНДР возможным, несмотря на серию ракетных испытаний, проведенных ею за последние недели. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Лю Цзеи по итогам внеочередных закрытых консультаций в СБ ООН. Китайский дипломат высказался за полное осуществление санкций ООН, напомнив, однако, что в резолюциях Совбеза также говорится о необходимости налаживания диалога с целью мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Отвечая на вопрос журналистов о том, должен ли Пхеньян сделать первый шаг и приостановить испытания, или сначала США и Южная Корея должны снизить военную активность в регионе, китайский дипломат подчеркнул, что не видит, "почему диалог не может состояться сейчас, в нынешней ситуации".

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Китайский посол в ООН фактически вновь призвал США, Японию и Южную Кореи не обусловливать начало переговоров с КНДР отказом от его ракетно-ядерной программы. Безусловное достижение этой цели должно стать итогом переговоров, а не предварительным условием для их начала. Об этом заявил в интервью Sputnik эксперт Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Китай занял в ООН вполне рациональную позицию, сочетающуюся с дипломатической игрой:

"С одной стороны, естественно, это дипломатическая игра китайского представителя – США, Япония и Южная Корея не готовы менять свой подход по началу переговоров с КНДР. С другой стороны, это явный призыв китайцев к американцам проявлять больше гибкости, смотреть на существующую реальность более трезво.

Формулируемые американской стороной условия переговоров с КНДР и при Обаме, и сейчас, при новом президенте, не меняются. Американцы готовы пойти на переговоры с Пхеньяном только на определенных условиях, которые подразумевают фактическую капитуляцию Северной Кореи.

Жизнь показала, что на таких условиях КНДР до сих пор отказывалась идти на переговоры, и будет продолжать придерживаться этой позиции. Как мне представляется, именно эту мысль хотел донести до США китайский представитель в ООН. Таким образом, он призывал своих коллег, в первую очередь американцев, проявлять большую гибкость и здравомыслие".

Директор Центра Северо-Восточной Азии Цзилиньского университета Ба Дяньцзюнь считает, что США, Япония и Южная Корея запирают на замок решение проблемы КНДР:

"Китай исходит из опасности и сложности проблемы КНДР. Он обращает внимание на то, что разные стороны должны сесть за стол переговоров и в дальнейшем решать эту проблему посредством диалога и дипломатических усилий. Однако по сей день стороны не нашли способа "сесть за стол переговоров".

Более того, решение проблемы усложнилось из-за воинственной риторики. На этом фоне реально очень трудно начать политический диалог. Между тем ситуация в регионе подсказывает неотложность решения этой проблемы. Наступил ключевой момент, когда уже нельзя не приступать к ее решению.

Стороны должны осознавать, что нельзя ставить КНДР какие-то предварительные условия, проблему можно решить только путем диалога и консультаций, устранения озабоченности КНДР в сфере безопасности. Но ни в коем случае на основе проекта США, Японии и Южной Кореи, которые ставят предварительные условия КНДР. Таким образом, они сдерживают решение этой проблемы.

Говоря о возможном ужесточении санкций в отношении КНДР китайский полпред указал, что членам СБ ООН "нужно посмотреть на ситуацию и выбрать лучший вариант действий".

"Что делать в данной ситуации, должен будет решить Совет Безопасности, и мы тесно работаем с другими членами Совета", — отметил Лю Цзеи.

Комментируя это высказывание китайского дипломата, агентство Рейтер отметило, что Китай во вторник "обошел стороной вопрос о переговорах с США о возможных новых мерах" в отношении КНДР. Агентство напомнило, что почти месяц назад Вашингтон начал консультации с Пекином по проблеме ужесточения санкций ООН к Северной Корее. Тем не менее, неделю назад посол США в ООН Никки Хейли сказала, что Китай "затаил молчание".

Может быть, Китай считает пока достаточным нынешнее давление на КНДР? Отвечая на этот вопрос, эксперт Александр Воронцов сказал:

"Да, скорее всего так. Китайцы сами дозируют объем давления, санкций, которые они оказывают на Северную Корею. Конечно, у них свое видение этого объема. Американцам хотелось бы видеть несоизмеримо больше давления, санкций и прочих рестрикций со стороны Китая. Но Китай рассматривает эту проблему с точки зрения своих национальных интересов.

Судя по данным, которые появились в западных СМИ, выполнение Китаем обязательств по соблюдению санкций в отношении КНДР нанесло определенный ущерб его экономическим интересам. В апреле китайский импорт продукции из Северной Кореи обновил многолетний минимум и упал ниже 100 миллиона долларов. Ускоренное падение вызвано приостановкой поставок угля из КНДР.

Вторая экономика мира импортировала из КНДР в апреле товаров на 99,3 миллиона долларов. Это самый низкий показатель с июня 2014 года. Между тем еще в марте этого года было 114,6 миллиона долларов, а в начале года – 167,7 миллиона долларов. Одновременно экспорт Китая в КНДР снизился до 288,2 миллионов долларов в апреле, это на 12 процентов ниже марта. При этом к началу 2017 года рост экспорта составлял 32 процента, достигнув в стоимостном выражении 1 миллиарда долларов.

На этом фоне на днях в японских СМИ появились сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в начале апреля якобы просил Вашингтон в течение 100 дней не предпринимать жестких односторонних мер в отношении КНДР.

"Это информация недостоверна", такой просьбы не было, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Наблюдатели обратили также внимание на сообщение гонконгской "Саут чайна морниг пост" о встрече Лю Цзеи с постоянными представителями Японии и Южной Кореи при ООН Коро Бэссё и Чо Тхэ Ёлем на полях закрытых консультаций. Встреча выявила тактические разногласия сторон по решению проблемы КНДР, отмечает издание. Япония высказалась за дальнейшее ужесточение санкций в отношении Пхеньяна. Вместе с тем в беседе с журналистами японский представитель воздержался от комментариев по поводу проекта резолюции об ужесточении санкций в отношении КНДР.