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    КНДР испытала новый двигатель для баллистической ракеты - СМИ

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (422)

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    Источники в разведсообществе США сообщили, что испытание нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты было произведено в среду. Подробности пока неизвестны.
    Флаг КНДР
    FRED DUFOUR / AFP

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. КНДР испытала новый двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в разведсообществе США.

    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA
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    По его данным, испытание было произведено в среду. Подробности пока неизвестны.

    Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что КНДР "в не столь далеком будущем" освоит технологию межконтинентальных баллистических ракет, способных поразить цели на территории США.

    В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.

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