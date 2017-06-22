КНДР испытала новый двигатель для баллистической ракеты - СМИ

FRED DUFOUR / AFP

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. КНДР испытала новый двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в разведсообществе США.

По его данным, испытание было произведено в среду. Подробности пока неизвестны.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что КНДР "в не столь далеком будущем" освоит технологию межконтинентальных баллистических ракет, способных поразить цели на территории США.

В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.