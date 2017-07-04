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    КНДР запустила ракету, которая может упасть в экономической зоне Японии

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (427)

    (обновлено: )12
    Ракета, выпущенная КНДР утром во вторник, может упасть в Японское море в исключительной экономической зоне Японии. Экстренный штаб при канцелярии японского премьер-министра ведет сбор информации.
    Флаги КНДР
    AFP PHOTO / Ed Jones

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Северная Корея провела пуск ракеты, которая может упасть в исключительной экономической зоне Японии, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на министерство обороны.

    Противоракетная система THAAD
    wikipedia
    В шаге от большой войны. Тугой узел: США - КНДР - Китай - Южная Корея

    Отмечается, что ракета, выпущенная КНДР утром во вторник, может упасть в Японское море в исключительной экономической зоне Японии. Экстренный штаб при канцелярии японского премьер-министра ведет сбор информации.

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    Служба безопасности на море Японии призвала корабли соблюдать осторожность в связи с опасностью падения баллистической ракеты КНДР. Кроме того, Служба безопасности призвала соблюдать осторожность и информировать местные подразделения в случае обнаружения на поверхности воды крупных предметов, которые могут быть обломками ракеты.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что действия КНДР требуют решительного ответа, и с терпением США в отношении Пхеньяна покончено.

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