КНДР запустила ракету, которая может упасть в экономической зоне Японии

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КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Северная Корея провела пуск ракеты, которая может упасть в исключительной экономической зоне Японии, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на министерство обороны.

Отмечается, что ракета, выпущенная КНДР утром во вторник, может упасть в Японское море в исключительной экономической зоне Японии. Экстренный штаб при канцелярии японского премьер-министра ведет сбор информации.

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Служба безопасности на море Японии призвала корабли соблюдать осторожность в связи с опасностью падения баллистической ракеты КНДР. Кроме того, Служба безопасности призвала соблюдать осторожность и информировать местные подразделения в случае обнаружения на поверхности воды крупных предметов, которые могут быть обломками ракеты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что действия КНДР требуют решительного ответа, и с терпением США в отношении Пхеньяна покончено.