Экс-звезда НБА Родман подарил министру спорта КНДР книгу Трампа

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман в ходе своего визита в Пхеньян подарил министру спорта Ким Иль Гуку книгу президента США Дональда Трампа "Искусство заключать сделки", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Associated Press Kim Kwang Hyon Деннис Родман и министр спорта КНДР Ким Иль Гук

Родман прибыл в Пхеньян во вторник, через несколько часов после освобождения американского студента Отто-Фридерика Уормбиера, который более года находился в Северной Корее. Как заявила во вторник представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт, спортсмен не причастен к освобождению американца.

Один из самых ярких баскетболистов мира последних десятилетий уже несколько раз бывал в КНДР и встречался с лидером страны Ким Чен Ыном. В частности, в 2014 году он был гостем на торжествах по случаю его дня рождения и участвовал в матче ветеранов НБА со сборной КНДР.

Родман пять раз выигрывал звание чемпиона НБА в составе команд "Детройт Пистонс" и "Чикаго Буллз". Он является членом Зала славы НБА.