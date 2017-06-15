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    Спорт

    Экс-звезда НБА Родман подарил министру спорта КНДР книгу Трампа

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    Родман прибыл в Пхеньян во вторник, через несколько часов после освобождения американского студента Отто-Фридерика Уормбиера, который более года находился в Северной Корее.
    Деннис Родман и министр спорта КНДР Ким Иль Гук
    Associated Press Kim Kwang Hyon

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман в ходе своего визита в Пхеньян подарил министру спорта Ким Иль Гуку книгу президента США Дональда Трампа "Искусство заключать сделки", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Associated Press Kim Kwang Hyon
    Деннис Родман и министр спорта КНДР Ким Иль Гук

     

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    flickr.com/Juanedc
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    Родман прибыл в Пхеньян во вторник, через несколько часов после освобождения американского студента Отто-Фридерика Уормбиера, который более года находился в Северной Корее. Как заявила во вторник представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт, спортсмен не причастен к освобождению американца.

    Один из самых ярких баскетболистов мира последних десятилетий уже несколько раз бывал в КНДР и встречался с лидером страны Ким Чен Ыном. В частности, в 2014 году он был гостем на торжествах по случаю его дня рождения и участвовал в матче ветеранов НБА со сборной КНДР.

    Родман пять раз выигрывал звание чемпиона НБА в составе команд "Детройт Пистонс" и "Чикаго Буллз". Он является членом Зала славы НБА.

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