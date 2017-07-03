Макрон откровенно проигнорировал журналистов. Это война?

РИА Новости Украина

Эммануэль Макрон отменил запланированное на 14 июля большое интервью французским СМИ. Издание Le Monde цитирует источник в окружении президента, который объясняет, что "мысли президента слишком сложны для игры в вопросы и ответы с журналистами". Вместо интервью президент произнесет речь перед объединенным Конгрессом парламента в понедельник 3 июля. Чем ответят журналисты?

Ситуацию для Sputnik комментирует Мишель Тоб (Michel Taube), писатель, журналист, основатель информационного сайта "Opinion Internationale":

"Это лишь усиливает общее впечатление, подчеркиваемое всеми наблюдателями: новый президент Республики Эммануэль Макрон настолько поглощен президентскими обязанностями, что в некотором роде забывает, что он человек.

Думаю, что журналисты, тем более таких изданий как "Le Monde", "Le Figaro" и других, а вместе с ними и граждане Франции, способны понять сложность международной ситуации и проблем мира, о которых президент Республики хотел бы рассказать.

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В 2017 году политический лидер обязан говорить – просто, точно, сильно – о проблемах, с которыми ему приходится сталкиваться во имя французского народа.

Думаю, что стратегия президента Республики состоит в том, чтобы дистанцироваться от СМИ, а коммуникацию выстраивать через картинку. Я считаю, что слову он предпочел картинку, однако картинка не позволяет руководить – руководят посредством слова. И именно слов имеют права ждать от главы государства граждане – не СМИ, а граждане. Слов, а не только картинок".