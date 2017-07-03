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    Зарубежье

    Макрон откровенно проигнорировал журналистов. Это война?

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    Журналист Мишель Тоб "сожалеет" о том, что Макрон отменил интервью по заведомо странной причине. По его мнению, французы ждут, что президент не прервет диалога, который ведется через СМИ.
    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Эммануэль Макрон отменил запланированное на 14 июля большое интервью французским СМИ. Издание Le Monde цитирует источник в окружении президента, который объясняет, что "мысли президента слишком сложны для игры в вопросы и ответы с журналистами".  Вместо интервью президент произнесет речь перед объединенным Конгрессом парламента в понедельник 3 июля. Чем ответят журналисты?

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    Ситуацию для Sputnik комментирует Мишель Тоб (Michel Taube), писатель, журналист, основатель информационного сайта "Opinion Internationale":

    "Это лишь усиливает общее впечатление, подчеркиваемое всеми наблюдателями: новый президент Республики Эммануэль Макрон настолько поглощен президентскими обязанностями, что в некотором роде забывает, что он человек.

    Думаю, что журналисты, тем более таких изданий как "Le Monde", "Le Figaro" и других, а вместе с ними и граждане Франции, способны понять сложность международной ситуации и проблем мира, о которых президент Республики хотел бы рассказать.

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    В 2017 году политический лидер обязан говорить – просто, точно, сильно – о проблемах, с которыми ему приходится сталкиваться во имя французского народа.

    Думаю, что стратегия президента Республики состоит в том, чтобы дистанцироваться от СМИ, а коммуникацию выстраивать через картинку. Я считаю, что слову он предпочел картинку, однако картинка не позволяет руководить – руководят посредством слова. И именно слов имеют права ждать от главы государства граждане – не СМИ, а граждане. Слов, а не только картинок".

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