Cоцсети разобрали по косточкам "формулу Макрона" для Донбасса

Eric FEFERBERG / AFP

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Не с пустыми руками вернулся из очередной заграничной командировки президент Украины Петр Порошенко. Гарант заявил о договоренностях с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно урегулирования конфликта на Донбассе, с легкой руки СМИ названых "формулой Макрона".

В администрации Президента Украины объяснили, что так называемая "формула Макрона" по разрешению конфликта на Донбассе должна добиться выполнения Минских договоренностей через реализацию малых, но конкретных практических шагов.

А вот в соцсетях со схемой разобрались не до конца: "По сути, Порошенко помогает Макрону прочно войти в историю противостояния с Россией, стать ключевой и значимой фигурой, которая влияет на ситуацию на Донбассе"; "Новому президенту Франции хочется продемонстрировать свою субъектность на международной арене, столь ожидаемую после невыразительного Олланда… Однако, реанимировать полумертвого "нормандского пациента" будет крайне непросто".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook