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    Аналитика и комментарии

    Cоцсети разобрали по косточкам "формулу Макрона" для Донбасса

    (обновлено: )55440
    Много формул не бывает, главное — что бы работали. Пока непонятно, какой будет судьба "формулы Макрона" для Донбасса, привезенной из Парижа президентом Порошенко, но ее составляющие уже весьма активно разбирают в соцсетях. Что же пишут украинцы?
    Эммануэль Макрон
    Eric FEFERBERG / AFP

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Не с пустыми руками вернулся из очередной заграничной командировки президент Украины Петр Порошенко. Гарант заявил о договоренностях с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно урегулирования конфликта на Донбассе, с легкой руки СМИ названых "формулой Макрона".

    В администрации Президента Украины объяснили, что так называемая "формула Макрона" по разрешению конфликта на Донбассе должна добиться выполнения Минских договоренностей через реализацию малых, но конкретных практических шагов.

    А вот в соцсетях со схемой разобрались не до конца: "По сути, Порошенко помогает Макрону прочно войти в историю противостояния с Россией, стать ключевой и значимой фигурой, которая влияет на ситуацию на Донбассе"; "Новому президенту Франции хочется продемонстрировать свою субъектность на международной арене, столь ожидаемую после невыразительного Олланда… Однако, реанимировать полумертвого "нормандского пациента" будет крайне непросто". 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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