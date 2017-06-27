Погребинский: Донбасс может стать звездным часом Макрона

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Новые пути решения конфликта на Донбассе, активизацию "нормандского формата" и его практические результаты обсудили президенты Украины и Франции. Для этого глава украинского государства Петр Порошенко прибыл в Париж на встречу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Главный тезис президента Франции, озвученный после встречи: замены минским соглашениям и "нормандскому формату" искать не стоит. Просто нужно активнее работать на конкретный результат в этих двух процессах.

Макрон также добавил, что свои предложения он изложил президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Проекты решений "нормандского формата", которые могут получить название "формула Макрона", могут стать планом деоккупации Донбасса, заявил в свою очередь президент Украины.

Стоит ли ожидать положительных результатов после встречи президентов Франции и Украины, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Михаил Погребинский

(текст публикуется на языке оригинала)

Зустріч президентів фактично була присвячена темі Донбасу. Чи можна її назвати змістовною?

— У нас дуже мало інформації. Нібито з того, що ми почули, нічого нового немає, дійсно. Хоча я б звернув увагу на таку принципову річ. Хто буде промоутером у цих пропозиціях, які, можливо, там будуть названі врешті-решт "формулою Макрона"? Промоутерами цих пропозицій має бути сам Макрон – надзвичайно амбіційна людина, яка потребує історії успіху, на відміну від Меркель і Олланда, які говорили більш такі м’які слова. Вони нічого не робили для того, щоби реалізувати Мінські домовленості насправді. Можливо, ота амбіційність Макрона, його азарт насправді посприяє тому, що ми станемо свідками виходу з глухого кута Мінських домовленостей. Те, що він говорить, це абсолютно очевидно, що треба це робити, але як це робити? Як контролювати?

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Радикально нового Макрон не пропонує, але він педалюватиме виконання плану задля свого політичного іміджу?

— Це моя гіпотеза. Я так думаю, що це буде йти нам на користь і нехай буде історія успіху Макрона, аби ми просунулись, вийшли з того глухого кута, тим більше, що насправді є дуже багато людей тут, в Україні, які не зацікавлені в тому, щоб не реалізувались Мінські домовленості і це буде не так вже просто і для Макрона, і для Порошенка, які сказали, ми чули, навіщо він так сказав, що ми обіцяли Макрону виконувати всі пункти Мінських домовленостей. Це означає, що ми не все знаємо, що в розмовах один на один, можливо, Макрон зайняв досить таку рішучу позицію, що я там займу усе, що треба, що потім домовлюсь з Меркель, але ти також маєш виконувати свою частину, і нібито Порошенко проговорився і сказав, я йому обіцяв, я все йому обіцяв. Побачимо.

Порошенко після зустрічі заявив, що йому дуже подобається підхід Макрона, орієнтований на конкретний результат…

— В мене рідко буває, коли я погоджуюсь з нашим президентом, але в цьому випадку я теж вважаю, що справа в тому, що для того, щоби вийти з цього глухого кута, потрібна політична воля, потрібний тиск на сторони, який би сприймався сторонами як практична робота.

Хто має тиснути?

— Тут взявся Макрон це робити. Побачимо, як в нього це вийде. Тим більше, що насправді Макрон, на відміну від Олланда чи Меркель, які не говорили таких різких слів на адресу Путіна, я нагадаю, що він раніше, ніж зустрічатись зі, скажімо, Трампом чи Порошенком, він зустрівся з Путіним, і щось вони там довго обговорювали, що нібито є якась домовленість.

Порошенко також зауважив, що проекти рішень "норманського формату" можуть стати планом деокупації Донбасу. Це головна мета?

— Звичайно, це зв’язати неможливо. Це тільки у голові у Порошенко може зв’язатись деокупація і виконання Мінських домовленостей. За Мінськими домовленостями, ця територія і люди, які там живуть, мають отримати особливий статус, і ми знаємо, що навіть до того, що там буде місцева поліція, так би мовити. Так що тут говорити про те, що це буде деокупація, потрібно говорити, щоб люди, які його тут чують, які належать до партії війни, вони заспокоїлись. Будемо просуватись, а наш президент буде маневрувати для того абсолютно очевидно. Кожний раз мене звинувачують в тому, що я видаю бажане за дійсне. Насамперед, я дійсно хочу, щоби відбувався вихід з того глухого кута, щоб закінчилась війна, щоб люди могли спокійно відпочивати, працювати, збирати врожай. Є надія на це? Бачите, ми чекали, що, можливо, якась надія буде у зв’язку з новим президентом США. Поки що жодних натяків на те, що ми тут це можливо, не отримали.

Активність Макрона сподобається Меркель?

— Ви знаєте, пані Меркель дуже досвідчена в політичному сенсі людина, і вона знайде таку формулу, за якої цей варіант "формули Макрона" буде врешті "формулою Макрона-Меркель". Я думаю, вона здолає ці проблеми, тим більше, в неї зараз більше проблем, пов’язаних з її виборами, хоча вона, мабуть, переможе.

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