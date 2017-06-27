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    Кремль не согласен со словами Макрона об угрозе от России - Песков

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    Дмитрия Пескова попросили прокомментировать, как повлияют на перспективы нормандского формата высказывания французского президента, который во время встречи с главой Украины Петром Порошенко назвал Россию агрессором.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Кремль не согласен с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе со стороны России, РФ продолжит терпеливо разъяснять свою позицию относительно украинского конфликта, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Президент Франции Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Пескова попросили прокомментировать, как повлияют на перспективы нормандского формата высказывания французского президента, который во время встречи с главой Украины Петром Порошенко назвал Россию агрессором.

    "Мы не согласны с нашими французскими коллегами в тех формулировках, которые прозвучали вчера от господина президента. И безусловно, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по украинскому сюжету… Это подчеркивает значение нормандского формата, который является единственной безальтернативной платформой для обсуждения и продолжения попыток по урегулированию этого внутриукраинского конфликта", — сказал Песков.

    На просьбу прокомментировать заявления Макрона о длительной тысячелетней истории, связывающей Париж и Киев, Песков отметил, что "Киевская Русь, она в истории была, вряд ли это кто-то может оспаривать, и здесь нечего добавлять".

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