Погребинский: в "формуле Макрона" - отвод вооружений в Донбассе

РИА Новости Украина

Проект по урегулированию конфликта в Донбассе, о договоренности подготовить который совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил глава Украины Петр Порошенко, может касаться отвода сил сторон конфликта от линии соприкосновения, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Михаил Погребинский

Ранее Порошенко заявил о договоренности с президентом Франции подготовить проект по урегулированию конфликта в Донбассе в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), который может получить название "формулы Макрона".

"Президент (Порошенко — Ред.) поддерживает эту установку, что это будет "план Макрона"… На мой взгляд это могут быть предложения по какому-то новому контролю над разведением вооружений, которое никак не получается", — сказал Погребинский.

Он отметил, что эта задача решаемая. Однако, по мнению эксперта, трудно сказать, может ли Порошенко со своей стороны реализовать эти планы.

"Пока есть некие декларации о намерениях продвинуть или вывести из тупика минский процесс. Это хорошо, всем хочется, чтобы был какой-то прогресс", — отметил Погребинский.

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На заседании контактной группы в Минске в сентябре 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской постоянно срывается.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после смены власти в Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается также на переговорах в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина).