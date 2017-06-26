Порошенко стоит ждать от Макрона инициатив по Донбассу — Кирюхин

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Президент Украины осуществит рабочий визит во Францию. Как сообщает пресс-служба главы государства, предусмотрены встречи Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном, премьер-министром Эдуаром Филиппом и председателем Сената Жераром Ларше.

Визит Петра Порошенко во Францию прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

Это будет рядовая встреча или действительно стоит ожидать выработки каких-то решений и новых заявлений?

— Принятие каких-то соглашений, подписания договоров, конечно же, ожидать не стоит. Но тем не менее эта встреча важна, поскольку это первая встреча нового президента Франции с главой украинского государства. До этого они разговаривали только по телефону. А мы видим, что Макрон, возглавив французское государство, очень сейчас живо взялся за реализацию своей программы. И в частности, одной из задач, очевидно, он видит более активное участие Франции в разрешении украинского кризиса. И мы видим, что он сейчас пытается изменить позицию Франции в нормандском формате. Вернее не столько содержательно, сколько инициативно. Если мы видели, что Франсуа Олланд скорее шел на поводу Ангелы Меркель, он был фигурой номер два при Меркель, то сейчас Макрон. Во-первых, одним из главных визитов его за это время был визит Владимира Путина, где они поднимали вопрос украинского урегулирования. Сейчас — встреча с Порошенко. И очевидно, что сегодня Макрон пытается взять инициативу по активизации работы нормандской четверки. Я думаю, что на самом деле это будет одна из главных тем переговоров. И тут я согласен, что задача украинского президента — донести украинскую позицию до французского коллеги. Но кроме того, на самом деле, в повестке дня украинско-европейских отношений есть целый ряд вопросов, очень важных вопросов, и среди них экономические вопросы. И в этих вопросах Украина нуждается, очевидно, в адвокатах. И я не исключаю, что глава украинского государства пытался донести интересы, экономические интересы до лидера такой влиятельной страны, как Франция. Я бы хотел напомнить, что буквально на прошедшей неделе украинский парламент принял постановление об обращении к Европарламенту по поводу введения дополнительных торговых преференций ЕС товаров украинского происхождения. За этим очень длинным названием кроется, очевидно, обеспокоенность тем, что на сегодняшний день Украина не в очень выгодном положении в торговле с ЕС на фоне утраты традиционных рынков сбыта украинских товаров, каким является Россия, Казахстан и другие страны постсоветского пространства. Его рынки открываются для нас не очень хорошо и не так, как бы нам хотелось. И в этом отношении я надеюсь, по крайней мере, что одним из вопросов переговоров будет продвижение украинской продукции, украинских товаров на европейские рынки. Тем более есть даже постановление парламента соответствующее.

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Может ли Франция повлиять на позицию касательно нормандского формата?

— Очевидно, что мы сейчас находимся в процессе перестройки. И даже в целом политику Макрона характеризуют, как таковую, которая еще только определяется. И поэтому мы окончательно не можем давать четких прогнозов. Но есть некоторые тенденции. Пока мы видим, что США, скорее всего, не будут присоединяться к нормандскому формату, а это означает возрождение позиции Барака Обамы, который также, как мы знаем, не хотел присоединения США к нормандскому формату, чтобы не затушевывать роль, не принижать роль Франции и Германии. То есть с выбором, с победой Макрона на президентских выборах сейчас появилась возможность того, что ЕС более активно, возможно, будет участвовать в реализации минских соглашений и в переговорах в рамках нормандской четверки. Тем не менее я довольно скептичен и не думаю, что у той же Франции есть достаточно рычагов влияния на главных участников украинского кризиса, а без непосредственно каких-то соглашений между Киевом и Москвой вряд ли мы сможем существенно продвинуться в реализации минских соглашений.

Сейчас обсуждается законопроект о реинтеграции Донбасса. Может ли Порошенко представить его Макрону во время встречи?

— Во-первых, по поводу этого законопроекта, я бы обратил внимание, что после визита Петра Порошенко в Вашингтон, как мне, по крайней мере, показалось, обсуждение этого законопроекта как-то несколько снизилось. Возможно даже были получены некоторые сигналы из Вашингтона на эту тему. Тем не менее я бы, конечно же, не исключал, что целый ряд вопросов, связанных с тем или иным поиском путей выхода из сложившегося пока тупика по реализации минских соглашений будет обсуждаться. В том числе, возможно, будет поднят и этот вопрос. Я думаю, какими будут результаты этого обсуждения, мы уже скоро увидим. В принципе, намечаются, как минимум, переговоры телефонные, а возможно, даже личная встреча глав стран-членов нормандской четверки. И я тут в данном случае немножко скептичен, опять-таки, поскольку Россия достаточно жесткую заняла позицию по этому вопросу, по вопросу этих законодательных изменений, которые в Украине недавно обсуждались по закону о реинтеграции Донбасса. И я, поскольку без согласия всех сторон сдвинуть с места этот процесс мирного урегулирования будет крайне сложно, не думаю, что пока подобные инициативы принесут какие-то результаты.

А дорожная карта, которая должна четко зафиксировать очередность выполнения пунктов минских договоренностей с конкретной привязкой по времени. Ее в ближайшее время могут сформулировать?

— Да, мне кажется, это более вероятно. Это то, что скорее всего даже будет пунктом номер один в обсуждении. И это действительно может стать предметом обсуждения уже в рамках встречи членов нормандской четверки. Просто действительно сейчас стороны приходят к пониманию того, что действенных механизмов, которые сейчас есть на руках, не хватает для того, чтобы как-то продвинуть процесс мирного урегулирования, но выборы во Франции прошли, выборы в Германии еще только будут. В следующем году будут выборы в России. И возможно также недавняя смена администрации в США и поиск администрации США своей новой политики по отношению к России в Украине тоже существенно тормозят переговорный процесс. Но мы видим, что французский президент заявил какую-то определенную попытку лидерства в этом вопросе и посмотрим, какими будут результаты.

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Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "ГС" рассказал, что представляет собой алгоритм распределения средств, выделенных Евросоюзом на восстановление региона.

Также политолог Михаил Погребинский в эфире Голоса Столицы заявил, что цель законопроекта о деоккупации Донбасса — перенести выборы в Верховную Раду на более поздний срок.