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    Политика

    Порошенко едет на встречу с Макроном

    (обновлено: )26413
    Согласно информации, предусмотрены также встречи Порошенко с премьер-министром Французской Республики Эдуардом Филиппом и председателем Сената Франции Жераром Ларше.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В понедельник, 26 июня, президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит во Францию.

    Андрей Видишенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Повестка Порошенко не соответствует европейским интересам - Видишенко

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    Как сообщили в пресс-службе президента, программой визита предусмотрены встречи Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Французской Республики Эдуардом Филиппом и председателем Сената Франции Жераром Ларше.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко с понедельника находился с рабочим визитом в США, где у него состоялись встречи с руководством этой страны, в том числе с президентом Дональдом Трампом. Порошенко обсудил с руководством США дальнейшую санкционную политику в отношении России, в том числе усиление этих санкций, а также "оборонительные вооружения" для Украины.
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