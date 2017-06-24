Порошенко едет на встречу с Макроном

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В понедельник, 26 июня, президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит во Францию.
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Как сообщили в пресс-службе президента, программой визита предусмотрены встречи Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Французской Республики Эдуардом Филиппом и председателем Сената Франции Жераром Ларше.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко с понедельника находился с рабочим визитом в США, где у него состоялись встречи с руководством этой страны, в том числе с президентом Дональдом Трампом. Порошенко обсудил с руководством США дальнейшую санкционную политику в отношении России, в том числе усиление этих санкций, а также "оборонительные вооружения" для Украины.