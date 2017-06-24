Порошенко едет на встречу с Макроном

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В понедельник, 26 июня, президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит во Францию.

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Как сообщили в пресс-службе президента, программой визита предусмотрены встречи Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Французской Республики Эдуардом Филиппом и председателем Сената Франции Жераром Ларше.