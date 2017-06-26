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    Порошенко прибыл во Францию, где впервые встретится с Макроном

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    Программой визита предусмотрены встречи главы украинского государства с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Французской Республики и председателем Сената Франции.
    Петр Порошенко на фоне правительственного самолета. Архивное фото
    RIA News Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит во Францию, где проведет первую встречу с новоизбранным президентом этой страны Эммануэлем Макроном, сообщило в понедельник посольство Украины во Франции.

    Интервью Порошенко
    Канал "Администрация Президента Украины" в Youtube
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    "Начался рабочий визит президента Украины П. Порошенко во Францию. Программой визита предусмотрены встречи главы украинского государства с новоизбранным президентом Франции Э. Макроном, премьер-министром Французской Республики (Эдуаром) Филиппом и председателем Сената Франции (Жераром) Ларше", — говорится в сообщении на сайте посольства.

    Ранее сообщалось, что Порошенко в понедельник посетит с визитом Париж, где проведет первую встречу с Макроном. Детальной информации о визите главы украинского государства нет, известно лишь, что Порошенко планирует скоординировать с французским коллегой позиции по урегулированию конфликта в Донбассе.

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    На прошлой неделе Порошенко обсудил пути решения "украинского кризиса" с президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Встречей с Макроном Киев планирует завершить координацию позиций с западными партнерами по прекращению конфликта на востоке Украины, чтобы уже на этой неделе провести первые телефонные переговоры в "нормандском формате" (Украина, РФ, Германия и Франция) по Донбассу в новом составе — Францию вместо бывшего президента Франсуа Олланда теперь будет представлять Макрон.

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