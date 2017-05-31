Аналитик: Макрон одним махом может прекратить войну в Украине

Eric FEFERBERG / AFP

РИА Новости Украина

Президент России Владимир Путин - первый глава государства, прибывший с визитом во Францию и встретившийся с новым президентом Республики Эммануэлем Макроном, что весьма символично, особенно учитывая, что Дональд Трамп не сделал остановку в Париже во время своего европейского турне.

В Версале главы государств обсудили украинский вопрос. До встречи с Путиным Макрон поделился своим намерением вести со своим российским коллегой "диалог без уступок". Насколько непримиримы позиции Парижа и Москвы? Какие цели в дальнейшем ставит перед собой Россия и Франция в дипломатическом плане? Sputnik задал эти вопросы Ксавье Моро (Xavier Moreau), основателю аналитического портала "Stratpol": РИА Новости | Перейти в фотобанк Кабинет Макрона: первый скандал - обвинение в коррупции

"Если говорить о реалистичной политике, следует сказать, что, если Эммануэль Макрон решит защищать только лишь французские интересы, у Франции нет интересов в Украине. То есть этим вопросом Эммануэль Макрон может пожертвовать ради хороших отношений с Россией, поскольку с экономической, стратегической точки зрения Франция очень заинтересована в России.

Вопрос в том, сможет ли Владимир Путин рассчитывать на Францию как на полезного собеседника или же он продолжит делать то, что делал последние пять лет, то есть будет говорить напрямую с Ангелой Меркель или Дональдом Трампом. Точное следование за Германией и США во внешней политике привело к тому, что Россия считает — даже сегодня — что, разговаривая с Францией, она теряет время".

Эксперт очень осторожно высказался о возможном снятии санкций против России в результате этой встречи. Если они не будут продлены, они должны быть сняты 31 июля: "Только время покажет, что на самом деле думает Эммануэль Макрон. Когда он приезжал в Россию в качестве министра экономики, он выступал за снятие санкций. Во время предвыборной кампании он был за их сохранение, говоря, что решение должно было быть принято на европейском уровне, то есть решает, в общем-то, Германия… РИА Новости | Перейти в фотобанк Без Украины. Путин и Макрон обсудили ситуацию в мире и в Донбассе

Будет ли теперь решать он, президент Республики, располагающий всеми необходимыми для этого средствами, поскольку президент Пятой Республики определяет французскую внешнюю политику, или же он поведет себя как министр Ангелы Меркель?



Ясно, что если Франция скажет "нет" санкциям, они не будут продлены или же будут сохранены отдельными странами в одностороннем порядке, но на европейском уровне санкций больше не будет. И ясно, что Германия не захочет сохранять санкции против России, если Франция их отменит, потому что Германия не хочет, чтобы российский рынок достался Франции.



Надо понимать, что если Эммануэль Макрон отменит санкции, война в Украине прекратится. Потому что те, кто тратит огромные средства на продолжение войны в Украине, чтобы санкции против России продолжались, то есть, чтобы между Россией и остальными странами Европы была искусственно возведена стена, эти люди в случае снятия санкций утратят всякий интерес к продолжению войны. То есть Эммануэль Макрон превратил это возможное снятие санкций в средство достижения мира в Украине".

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