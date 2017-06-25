Шварценеггер и Макрон вместе потролили Трампа

Eric FEFERBERG / AFP

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон нанес еще один удар по политике президента США Дональда Трампа в отношении изменения климата — на этот раз при поддержке звезды Голливуда Арнольда Шварценеггера, вместе с которым французский президент записал видеоролик.

Макрон резко критиковал решение президента США о выходе из Парижского соглашения 2015 года по климату. В начале июня в соцсетях обрел огромную популярность лозунг Макрона "Сделаем нашу планету снова великой!", в котором французский лидер обыграл главный лозунг президентской кампании Трампа "Сделаем Америку снова великой!" и закрепил за собой репутацию "анти-Трампа".

Менее чем за 24 часа его лозунг "Сделаем нашу планету снова великой" ретвитнули более 140 тысяч. раз, что оставило далеко позади предыдущего обладателя рекорда — телеведущего Сирила Хануну.

В новом видеоролике к заявлению Макрона присоединяется легенда Голливуда Арнольд Шварценеггер, главный герой фильма "Терминатор".

В размещенном в соцсетях 10-секундном клипе знаменитый киноактер и бывший губернатор Калифорнии заявляет, что для него "настоящая честь" встретиться с Макроном, и что они будут "работать вместе ради чистой энергии будущего".

Клип сопровождается надписью "С президентом Макроном, великим лидером!"

Ранее Трамп озвучил свое решение выйти из соглашения, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского Трамп предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.