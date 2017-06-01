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    Трамп "подсластил пилюлю" после выхода США из соглашения по климату

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (267)

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    Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что будет работать, чтобы "гарантировать, что США останутся мировым лидером по защите окружающей среды".
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. США останутся мировым лидером в вопросах защиты окружающей среды, заявил президент страны Дональд Трамп в четверг.

    "Я буду работать для того, чтобы гарантировать, что США останутся мировым лидером по защите окружающей среды", — заявил Трамп на специальном выступлении в Белом доме.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
    Трампофобия и трампомания. Трамп завершил первое зарубежное турне

    "США при администрации Трампа будут и дальше самой чистой и дружелюбной к окружающей среде страной на земле", — добавил он, отметив, что при этом будет обеспечен "быстрый экономический рост".

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    В четверг Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. В своем выступление он отметил, что страна начнет новые переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

    Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

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