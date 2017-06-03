Трамп верит в изменение климата - постпред США

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что президент США Дональд Трамп верит в изменение климата.

"Президент Трамп верит, что климат меняется, и он верит, что загрязнения (окружающей среды) являются частью этого… Президент знает, что он (климат) меняется, знает, что США должны ответственно к этому подходить, и это то, что мы собираемся сделать", — сказала Хейли в интервью телеканалу CNN.

"То, что мы вышли из клуба (Парижского соглашения), не означает, что мы не заботимся об окружающей среде", — добавила она.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.