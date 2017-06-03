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    В мире

    Трамп верит в изменение климата - постпред США

    Тема:

    Парижское соглашение по климату: минус США (16)

    (обновлено: )118
    По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, президент Трамп знает, что климат меняется, и знает, что США должны ответственно к этому подходить.
    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
    @Makeiev

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что президент США Дональд Трамп верит в изменение климата.

    День независимости США
    GABRIELLE LURIE / AFP
    Здесь нечестно играют. США вышли из Парижского соглашения по климату

    "Президент Трамп верит, что климат меняется, и он верит, что загрязнения (окружающей среды) являются частью этого… Президент знает, что он (климат) меняется, знает, что США должны ответственно к этому подходить, и это то, что мы собираемся сделать", — сказала Хейли в интервью телеканалу CNN.

    "То, что мы вышли из клуба (Парижского соглашения), не означает, что мы не заботимся об окружающей среде", — добавила она.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

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