Выход США из соглашения по климату не играет большой роли - эксперт

РИА Новости Украина

Выход США из Договора, подписанного более 190 странами во французской столице в 2015 году и ратифицированного 175-ю из них, становится своего рода "антистимулом" для других государств по сокращению выбросов парниковых газов, чтобы предотвратить глобальное потепление, считает аналитик Латиноамериканского центра социальной экологии (Centro Latinoamericano de Ecología Social), Херардо Онти (Gerardo Honty).

"С юридической точки зрения, выход (США) не имеет большого значения. То же самое случилось с Киотским Протоколом, когда США вышли из него, но договор продолжает действовать", - заявил он Sputnik.

Онти имел в виду решение тогдашнего президента Джорджа Буша в 2011 году выйти из международного договора под предлогом якобы серьезной опасности для экономики страны.

Парижское Соглашение предусматривает сдерживание повышения температуры и ее сохранения на уровне ниже 2-х градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем и ограничить глобальное потепление Земли, сократив выбросы углекислого газа, вызванных сжиганием ископаемого топлива.

Во время саммита Большой Семерки на Сицилии, состоявшего 26 и 27 мая, Трамп отказался поддержать Договор, заявив, что ему требуется время для принятия решения. Несколько дней спустя президент США написал в своем Твиттере, что объявит его на этой неделе.

"Я объявлю свое решение по Парижскому Соглашению в ближайшие дни. Восстановим величие Соединенных Штатов!" — заявил он.

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2017 г.

Эксперт полагает, что на рынке возникнет спор, вызванный не выходом США из Договора, а объемом выбрасываемых ими вредных веществ.

Читайте также: Трамп еще не осознал, что занимает должность президента сверхдержавы – Яли

По словам Онти, в США есть предприятия, которые настаивают на ратификации Соглашения, поскольку существуют "очень серьезные" предпринимательские ставки на развитие экономики возобновляемой энергии. Он считает, что если эти предприятия возьмут верх, выбросы страны сократятся независимо от ее участия в Договоре.

"Соглашение само по себе довольно слабое. Несмотря на сделанные обещания, температура на планете находится на отметке выше двух градусов (по сравнению с доиндустриальной эпохой). Реальное воздействие, которое может оказать подобное решение, касается изменений внутренней политики других стран в отношении этой темы", — пояснил эксперт.

Онти добавил, что "уже доказано: изменение климата реально. Большинство ученых согласно с тем, что это так. Занять позицию меньшинства означает огромный риск. Модели Межправительственной группы по изменению климата (Panel Intergubernamental del Cambio Climático), которая проверяет все научные исследования в мире по этой теме, доказывают, что без вмешательства человека температура была бы на 1,5 или 2 градуса ниже. Противоположный аргумент был использован консервативными кругами для сохранения и оправдания стиля производства и потребления нефтяных отраслей", заключил он.