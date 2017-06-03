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    Трамп объяснил выход США из соглашения по климату заботой об американцах

    Тема:

    Парижское соглашение по климату: минус США (14)

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    По словам главы Белого дома, Парижское соглашение подорвало бы экономику США, "зажало бы в тиски наших рабочих, ослабило бы наш суверенитет, наложило бы недопустимые юридические риски".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 июн – РИА Новости Украина. Президент США заявил, что решение о выходе из Парижского соглашения о климате продиктовано заботой об американцах. Дональд Трамп настаивает, что соглашение привело бы к потере рабочих мест, неоправданным юридическим рискам, потере суверенитета США и экономическому ущербу.

    День независимости США
    GABRIELLE LURIE / AFP
    Здесь нечестно играют. США вышли из Парижского соглашения по климату

    "Это моя ответственность перед американцами. Парижское соглашение подорвало бы нашу экономику, зажало бы в тиски наших рабочих, ослабило бы наш суверенитет, наложило бы недопустимые юридические риски и привело бы к систематическому экономическому ущербу", — написал Трамп в своем Twitter.

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    Ранее Трамп озвучил свое решение выйти из соглашения, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского Трамп предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

    Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

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