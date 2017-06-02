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    Путин пошутил о выходе США из соглашения по климату

    Тема:

    Парижское соглашение по климату: минус США (13)

    (обновлено: )42710
    Парижское соглашение по климату должно вступить в силу только с 2021 года, поэтому еще есть время для того, чтобы успеть по нему договориться, заявил президент РФ Владимир Путин.
    Президент РФ Владимир Путин на XXI Петербургском международном экономическом форуме.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин пошутил о выходе США из Парижского соглашения по климату, сказав, что теперь даже плохую погоду в Москве можно "свалить" на президента Дональда Трампа.

    День независимости США
    GABRIELLE LURIE / AFP
    Здесь нечестно играют. США вышли из Парижского соглашения по климату

    "Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу, сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь (в Санкт-Петербурге — ред.) дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм. Но мы этого делать не будем", — сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

    Парижское соглашение по климату должно вступить в силу только с 2021 года, поэтому еще есть время для того, чтобы успеть по нему договориться, заявил президент РФ.

    "Соглашение, оно же даже не вступило еще в силу, оно должно вступить в силу с 2021 года. Так что у нас еще есть время, если мы все будем конструктивно работать, мы еще можем о чем-то договориться. Don`t worry, be happy!", — сказал Путин.

    Ранее президент США Дональд Трамп озвучил свое решение выйти из соглашения, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

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