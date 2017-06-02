Темы мировых СМИ: климатический демарш США, хакеры-патриоты, подделки Audi

РИА Новости Украина

США вышли из соглашения по климату

На первых полосах ведущих мировых изданий (Washington Post, New York Times, Guardian, Telegraph, Spiegel и многих других) разместилась новость о решении президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. По словам Трампа, он решил выйти из соглашения, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира. Данное объявление практически молниеносно вызвало критику со стороны большинства мировых политиков и общественных деятелей. Как отмечает WP, США теперь присоединились ко всего двум странам в мире, не поддержавшим соглашение в 2015 году, — Никарагуа и Сирии. Однако, продолжает газета, полный выход США с соблюдением всех процедур ООН из соглашения можно будет осуществить лишь к концу президентского срока Трампа. Многие ученые полагают, что с выходом из соглашения второго по величине источника выбросов парниковых газов осуществить намеченные климатические цели миру будет практически невозможно. Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

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Путин о кибератаках

Мировые СМИ, освещавшие встречу президента Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств, особо выделяют разъяснения российского лидера по поводу кибервзломщиков, якобы вмешивавшихся в ход выборов в ряде стран Запада. Практически все издания цитируют версию президента о "патриотически настроенных" хакерах, которые действуют по принципу свободных художников. "Они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях, если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают правильным в борьбе с тем, кто плохо отзывается о России", — приводит слова Путина, в частности, газета New York Times. Британская Times отмечает, что президент сразу же подчеркнул: "Но на государственном уровне мы никогда этим не занимаемся, вот что самое важное". Деловое издание Financial Times считает, что комментарии главы РФ добавили неопределенности к вопросу об источнике кибератак, которые, по словам президента, могли быть инсценированы с целью дискредитации РФ.

Теракт оказался налетом

Вскоре после сообщений о стрельбе и взрывах в одном из гостиничных комплексов Манилы президент США Дональд Трамп назвал нападение "террористической атакой" заявив, что пристально следит за ситуацией, пишет британская газета Independent, которая в числе других СМИ следила за развитием событий в филиппинской столице. На фотографиях отеля Resorts World Manila, появляющихся в социальных сетях, были видны густые клубы дыма, поднимающиеся из окон здания. Очевидцы сообщали о нескольких боевиках в масках, которые подожгли столы в гостиничном казино. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка ИГ. Однако после полицейского вмешательства выяснилось, что речь идет об ограблении, совершенном злоумышленником, который действовал в одиночку.

"Мы не можем назвать это терроризмом. Он никого не ранил и прошел прямо в помещение, где хранились игровые фишки", — цитирует газета Telegraph главу филиппинской полиции Рональда Дела Розу. По его данным, налетчик, вооруженный штурмовой винтовкой, действительно поджег игровые столы, облив их принесенным с собой бензином. После начала полицейской операции он укрылся в одном из гостиничных номеров и покончил с собой. Как сообщает газета Guardian, речь идет о мужчине европейской внешности ростом около 1,8 метра.

Audi подделывал дизельные тесты

Немецкие СМИ (Sueddeutsche Zeitung, Bild, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus и другие) пишут о том, что немецкий автопроизводитель Audi устанавливал на свои дизельные модели программное обеспечение, занижающее реальные показатели выбросов вредных веществ. Об этом в четверг заявил министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Александер Добриндт. В Германии отзыву подлежат 24 тысячи автомобилей моделей Audi A8 и A7 2000-2013 года выпуска, оборудованных дизельными двигателями V6 и V8. Отмечается, что специальное программное обеспечение помогало автомобилям Audi проходить технические тесты, на которых проверялась система очистки выхлопов. Программа, реагирующая на движение колеса рулевого управления, была известна властям еще с прошлого года, отмечает SZ. По словам Добриндта, он уже обсудил этот вопрос с главой Volkswagen Матиасом Мюллером. Марка Audi является дочерней компанией автопроизводителя Volkswagen, который ранее попал в громкий скандал из-за схожих манипуляций.