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    Завод Mitsubishi в Украине построят, чтобы продавать авто в ЕС - эксперт

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    Эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что сам по себе украинский рынок Mitsubishi не интересен, в отличии от возможности выхода на европейский рынок без дополнительных поборов.
    Экономический эксперт Всеволод Степанюк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. В Украине может появиться завод Mitsubishi. Об этом заявил глава японской компании Осаму Масуко. Речь идет о предприятии по сбору автомобилей.

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    Чем украинский рынок интересен Японии, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк.

    "Строительство завода в нашей стране для них может быть интересно только с двух сторон. Во-первых, это удешевление производства. А, во-вторых, это возможность продавать автомобили на рынке ЕС без дополнительных таможенных поборов. Только эти две причины могут побудить стоить заводы в Украине. Но, я думаю, что это заявление на перспективу, потому что вряд ли будут строить такой завод в очень нестабильной ситуации", — заявил эксперт.

    Напомним, ранее глава японской компании Mitsubishi Осаму Масуко не исключил, что с ростом украинского рынка и увеличением спроса, Mitsubishi Motors может построить в Украине автосборочное предприятие.

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