Завод Mitsubishi в Украине построят, чтобы продавать авто в ЕС - эксперт

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. В Украине может появиться завод Mitsubishi. Об этом заявил глава японской компании Осаму Масуко. Речь идет о предприятии по сбору автомобилей.

Чем украинский рынок интересен Японии, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк.

"Строительство завода в нашей стране для них может быть интересно только с двух сторон. Во-первых, это удешевление производства. А, во-вторых, это возможность продавать автомобили на рынке ЕС без дополнительных таможенных поборов. Только эти две причины могут побудить стоить заводы в Украине. Но, я думаю, что это заявление на перспективу, потому что вряд ли будут строить такой завод в очень нестабильной ситуации", — заявил эксперт.

Напомним, ранее глава японской компании Mitsubishi Осаму Масуко не исключил, что с ростом украинского рынка и увеличением спроса, Mitsubishi Motors может построить в Украине автосборочное предприятие.