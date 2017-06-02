ФРГ и Франция возьмут на себя инициативы по климатическому соглашению

Tobias SCHWARZ / AFP

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина, Маргарита Костив. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились, что их страны возьмут на себя дальнейшие инициативы по Парижскому соглашению по климату, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Канцлер Меркель и президент Макрон в телефонном разговоре договорились: Германия и Франция берут на себя дальнейшие инициативы, чтобы содействовать успеху соглашения по климату", — говорится в сообщении Зайберта в микроблоге в Twitter.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. В своем выступление он отметил, что страна начнет новые переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.